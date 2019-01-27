Oyun geliştiricileri başkentte buluştu

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Dünyanın en büyük ve kapsamlı oyun geliştirme maratonu Global Game Jam (GGJ), Türkiye'nin farklı yerlerinden gelen 250 geliştiricinin katılımıyla başladı. İlki 2009 yılında yapılan etkinliğin Türkiye'deki en önemli merkezi ODTÜ TEKNOKENT ATOM, bu yıl 250 oyun geliştiriciye ev sahipliği yaptı. Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen oyun geliştirme maratonunun açılışında konuşan ODTÜ TEKNOKENT ATOM yöneticisi Emek Kepenek, katılımcılara ve organizasyona destek verenlere teşekkür ederek, 48 saat boyunca yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Kepenek, katılımcılar için farklı sürprizler de hazırladıklarını ifade ederek, "Bu çok güzel bir kalabalık. Oyun sektöründe son yıllarda güzel haberler alıyoruz. Bu işin geleceği sizsiniz, iyi ki geldiniz." diye konuştu. Türkiye Oyun Geliştiriciler Derneği (TOGED) Genel Başkanı Ali Erkin de daha önceki etkinliklerini 100'e yakın katılımcı ile yaptıklarını hatırlatarak, bu yıl ise rekor bir katılımın gerçekleştiğini dile getirdi.