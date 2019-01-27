Özhaseki oto sanayiyi gezdi

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Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, gazi bir kent burası. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak elbette bir insana, bir faniye hayatta rastlayabileceği en büyük onurdur" dedi. Özhaseki, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ostim Yıldız Oto Sanayi esnafıyla bir araya geldi. Seçim çalışmaları ve projeleriyle ilgili bilgi veren Özhaseki, belediye başkanlığının bir meslek olmadığını ve başkanlık yapacak kimsenin bazı disiplinleri bilmesi gerektiğini anlattı. Ankara'nın başkent olmasından dolayı kendisi için büyük önem arz ettiğini belirten Özhaseki, "Ankara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kenti, gazi bir kent burası. Böyle bir şehirde belediye başkanı olmak elbette bir insanın, bir faninin hayatta rastlayabileceği en büyük onurdur." ifadelerini kullandı. Hazırladıkları projeleri dünyayı takip ederek ortaya koyduklarını ifade eden Özhaseki, şöyle devam etti: "Her işin başı iyi niyet. Siz iyi niyetliyseniz ve Allah için yola çıkmışsanız, emin olun işleriniz rast gidiyor. Eğer iyi niyet bozukluğunuz varsa Allah elinize ayağınıza dolaştırıyor. Bunu hayatımızda çok gördük ve onun için önümüzün açık olduğuna, bu güzel işleri yapacağımıza inanıyoruz."