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Pazdan koptu geliyor

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Pazdan koptu geliyor
İKINCI yarıya teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan Ankaragücü, savunmasındaki aksaklıkları çözmek için stopere Michael Pazdan'ı katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Legia Varşova'da forma giyen Pazdan ile anlaşma sağladı. Polonya kulübü, Michael Pazdan'ın Ankaragücü için sağlık kontrollerinden geçmek üzere takım kampından ayrıldığını duyurdu. 31 yaşındaki oyuncunun kısa zaman içerisinde Ankara'ya gelerek resmi sözleşmeyi atması bekleniyor. Pazdan, Leiga Varşova formasıyla bu sezon 7 lig maçında 534 dakika oynarken 1 de gol atmayı başardı.
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Pazdan koptu geliyor
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