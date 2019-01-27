Pazdan koptu geliyor

BUGÜN NELER OLDU

İKINCI yarıya teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde başlayan Ankaragücü, savunmasındaki aksaklıkları çözmek için stopere Michael Pazdan'ı katmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler, Legia Varşova'da forma giyen Pazdan ile anlaşma sağladı.Pazdan, Leiga Varşova formasıyla bu sezon 7 lig maçında 534 dakika oynarken 1 de gol atmayı başardı.