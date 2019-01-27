Ücretsiz internet noktaları artacak

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna'nın, ailelerden ve gençlerden gelen yoğun talep üzerine başkentteki park ve meydanlara güvenlik kamerası kurulması ve ücretsiz internet hizmetinin yaygınlaştırılması yönündeki talimatı üzerine çalışmalar hızlandırıldı. İlk etapta belirlenen 18 noktadaki park ve sosyal alanlarda ücretsiz internet ve kamera sisteminin yapılması için teknik çalışmalar yapıldı. Rekreasyon alanlarından 10 tanesinin altyapı çalışmaları tamamlanırken, 8 tanesinde ücretsiz internet ve kamera sistemi devreye sokulacak. Ankara'da 19 ilçe merkezi ve meydanlarında bulunan kent ekranları alt yapısı sayesinde de bu noktalarda ücretsiz internet kullanılabileceğini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Erdoğan Kurtoğlu, yeni noktalar için planlama yaptıklarını belirterek, "18 noktanın 8 tanesinde wi-fi ve kamera sistemi kurma çalışmalarımız devam ediyor. Mart ayı sonunda tümünü tamamlamayı hedefliyoruz.18 noktanın dışında 20 parkta daha aynı sistemin kurulması için ihale çalışmalarımız devam ediyor" dedi.