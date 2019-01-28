3’üncü sağlık ocağı Barıştepe’de açıldı

BUGÜN NELER OLDU

Yenımahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 33'üncü sağlık ocağı olan Barıştepe Sağlık Ocağı açıldı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Yenimahalle'de ne söz verdiysek yerine getirdik. 2009 yılındaki Şentepe ile şimdiki Şentepe'nin arasındaki farkı siz görüyorsunuz" dedi. Yenimahalle Belediyesi tarafından Barıştepe Mahallesi'ne yapılan sağlık ocağının açılışı gerçekleştirildi. Yenimahallelilerin yoğun katılım gösterdiği açılışa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, eşi Azize Yaşar ve muhtarlar katıldı. Başkan Yaşar, "Burada 33'üncüsünü tamamladığımız sağlık ocağımızın açılışını yapmaktan mutluluk duyuyorum. Bu tesis bölge halkına hayırlı olsun. Her vatandaşımızın sağlık hizmetini hijyenik koşullarda alması için bu tesisleri yaptık" diye konuştu.