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Engelli çocuğu ile dolmuştan indirildi

Giriş Tarihi: 28.1.2019
Engelli çocuğu ile dolmuştan indirildi
Yenımahalle'de yaşayan Zeynep Çetinöz (39), engelli oğluyla birlikte bindiği Keçiören Ostim hattındaki dolmuştan çocuğunun bağırdığı gerekçesiyle indirildiğini söyledi. Çetinöz, "Oğlum ağır engelli. Biz hayatımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Biraz daha duyarlılık bekliyoruz" dedi. Çetinöz, beyin kanamasına bağlı serebral palsili ağır engelli olan 9 yaşındaki oğlu Yusuf'la akşam saatlerinde Keçiören Ostim hattındaki dolmuştan iddiaya göre çocuğunun bağırdığı gerekçesiyle indirildi. Çetinöz, "Bize engel olmayın. Karışmayın, görmezden gelin. Merakınızı gidermek için bakmayın. 'Ay yazık' deyip bizim yüzümüze yüzümüze halinize şükretmeyin" çağrısında bulundu. Minibüsçüler ve Esnaf Odası, şoföre para ve uzaklaştırma cezası verdi.
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Engelli çocuğu ile dolmuştan indirildi
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