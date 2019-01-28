Gençler’e Yıldırım Mert’ten kötü haber

LIDERLIĞI Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, bir ay sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; Altınordu ile oynanan maçın ilk yarısında sağ dirseği üzerine düşerek sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun Acıbadem Ankara Hastanesi'nde tetkikleri gerçekleştirildi.
Yıldırım Mert'in ön kol kemiğinde ezilme, dirsek yan bağlarında esneme ve ödeme bağlı hareket kısıtlılığı tespit edildi. Genç stoper, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Mert, bu sezon ligde 14 maçta forma giydi