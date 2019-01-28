Gençler’e Yıldırım Mert’ten kötü haber

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LIDERLIĞI Denizlispor'a kaptıran Gençlerbirliği'nin savunma oyuncusu Yıldırım Mert Çetin, bir ay sahalardan uzak kalacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre;Yıldırım Mert'in ön kol kemiğinde ezilme, dirsek yan bağlarında esneme ve ödeme bağlı hareket kısıtlılığı tespit edildi. Genç stoper, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalacak. Gençlerbirliği altyapısından yetişen Mert, bu sezon ligde 14 maçta forma giydi