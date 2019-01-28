Hindistan Cumhuriyeti’nin 70. yılı Ankara’da kutlandı

BUGÜN NELER OLDU

Hındıstan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 70'inci yıl dönümü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Bir oteldeki resepsiyona, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, eski İçişleri Bakanı, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Efkan Ala, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, yabancı ülkelerin diplomatik misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı. Uçarmak, resepsiyondaki konuşmasında, Hint halkının cumhuriyet bayramlarını kutlayarak, "Aralarındaki coğrafi mesafeye rağmen Hindistan ve Türkiye ilişkileri köklü, tarihi bir geçmişe sahiptir" dedi. Hindistan- Türkiye ilişkilerinin giderek güçlendiğini belirten Sanjay Bhattacharyya, iki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretlerinin Hindistan- Türkiye iş birliğine ivme kazandırdığını kaydetti. Resepsiyonda Takdim Hint Sanat Okulu öğrencileri geleneksel hint danslarından Kathak ve Bolywood dansı gibi örnekler sundu. ve davetlilere Hindistan mutfağından lezzetler ikram edildi.