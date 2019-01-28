Mekanik sayaca geçişe ilgi yoğun

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna'nın talimatıyla başlatılan, su abonelerinin ön ödemeli kartlı sayacını, mekanik sayaçla değiştirebilme uygulamasına başkentlilerden yoğun talep geldi. Uygulamanın başlamasının ardından ASKİ'ye bugüne kadar yaklaşık 13 bin başvuru yapılırken, aboneler sayaçlarını mekanik sayaçlarla değiştirdiler.

BAŞVURU İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Kartlı sayaçlarını mekanik sayaca dönüştürmek isteyen konut abonelerinin "www.aski.gov.tr" den detaylı bilgi alabileceği bilgisini veren yetkililer, değişim imkanından yararlanmak isteyen aboneler için değişim işlemlerinin devam ettiğini söyledi. Abonelerin kimlik ve tapu fotokopisi ile su kartlarıyla birlikte ASKİ abonelik merkezlerine gelerek değişim başvurusunda bulunabileceğini su kartı tapu sahibi adına değilse bu belgelere ek olarak DASK belgesi ile müracaat edebileceği ifade edildi.