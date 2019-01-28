Otizmli gençlerden el emeği pastalar

Otistik çocuğu olan ailelerin, çocuklarına yaşam boyu destek sağlanması amacıyla spordan sanata uzanan geniş bir yelpazede eğitim faaliyetleri yürüten Otizm Vakfı'nın açtığı "Otizm Spektrum" isimli kafe, otizmli çocukların mesleki gelişimi ve istihdamına katkı veriyor. Vakfın beceri mutfağında bir eğitimci eşliğinde el emeği, göz nuru pasta ve kurabiyeleri hazırlayan otizmli gençler, bu ürünleri kafe aracılığıyla satışa sunuyor. Aynı zamanda kafede periyodik bir şekilde gelip çalışan gençler, hem meslek öğrenme hem de müşterilerle bir araya gelerek sosyalleşme imkanını yakalıyor. Kafede aynı zamanda ziraat fakültesine ait sağlıklı ürünler de satılıyor.

EVLERINE KAPANIYORLAR

İki ay önce açılan kafenin çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Çayan, "Otizm Spektrum Kafe gibi yerlerin açılması özellikle otizmli çocukların okul dönemi sonrası sosyal yaşamı için çok önemli. Türkiye'de otizmli çocukların okul dönemi sonrası iş yaşamına, sosyal yaşama katılmalarında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Maalesef bu alanda çok büyük boşluklar var, çocuklar evlerine kapanıyor. Gidecekleri, yapabilecekleri hiçbir iş yok" ifadelerini kullandı. Aydın Çayan, kafe gibi atölyelerin otizmli çocuklara çok büyük katkılar sağladığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Otizmli çocukların becerilerinin artması, bir şeyle meşgul olmaları onların zihinsel olarak da gelişimini sağlıyor. Motivasyonlarını arttırıyor, dikkatlerini bir yere toplamalarını sağlıyor. Bir şeyle meşgul olmak ayrıca otizmde görülen takıntıların da azalmasına destek oluyor. Bu şekilde yaşamlarını planlamış, ne yapacaklarını belirlemiş oluyoruz ve bu sayede daha mutlu oluyorlar. Tabii bu çocuklara göre değişiyor. Bazısı kafede mutlu olurken diğeri seramik, ahşap atölyesinde başarılı olabilir"



HERKES GELSİN

Kafede çalışan otizmli gençlerden 17 yaşındaki Selin Saygı duygularını "mutluyum" sözleriyle dile getirdi. Otizm Spektrum kafeye sık sık geldiğini anlatan müşterilerden Can Unmak da "Herkes gelsin. Belki uzak gelebilir ama olsun, üşenmesinler. Buraya geldiklerinde çok mutlu olacaklar. Kendilerini gerçekten iyi hissedecekler" dedi. Gülay Kaymakçı ise 10 yaşındaki kızıyla birlikte kafenin müdavimi olduklarını dile getirerek, "Kafeye gelmek bizim çok hoşumuza gidiyor. Herkesin gelmesini de tavsiye ederim. Birçok insanın burada emeği var. Yiyecekler de çok lezzetli" ifadelerini kullandı.