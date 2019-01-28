Silinen anılarına sanatla yeniden kavuşuyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçırdığıiş kazası sebebiyle hafızasını kaybeden, eşi ve çocukları dahil geçmişine dair hiçbir şeyi hatırlamayan 41 yaşındaki Mustafa Sarıtepe, halk eğitim merkezinde gittiği ebru ve noktalama sanatı kursu ile silinen anılarını yeniden canlandırmaya başladı. Özel bir şirkette çalışırken 4 yıl önce geçirdiği iş kazasında kazasında başından aldığı ağır darbe sebebiyle zihni yeni doğmuş bir bebeğinkiyle aynı düzeye dönen iki çocuk babası Mustafa Sarıtepe, eşinin destekleriyle hayatı sil baştan öğrendi. Eşi ve çocukları dahil kimseyi hatırlayamayan, konuşmayı, okuma-yazmayı unutan, yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kalan Sarıtepe, eşi tarafından her gün götürüldüğü Sincan Halk Eğitim Merkezi'ndeki sanat kurslarıyla unuttuğu anılarını teker teker yerine koymaya başladı. Kazanın ardından 11 yıldır evli olduğu eşi ile yaşadıkları kabus gibi günleri anlatan 41 yaşındaki Aygül Sarıtepe, "Mustafa evden dışarı çıkamıyordu. Okumayazması sıfırlandı, çocukları, beni tanımıyordu. Onun için hepimiz 'anne ve babaydık.' Bana iki sene 'anne' dedi. Başka bir kelime de söylemiyordu" ifadelerini kullandı. Eşi ile iki yıl belediyenin okuma- yazma kurslarına gittiğini anlatan Sarıtepe, "Ardından Sincan Halk Eğitim Merkezi'ne gelmeye başladık. Ebru ve noktalama çalışmaları çok hoşuna gitti" dedi.