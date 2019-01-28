Telefon için bıçak zoruyla gasp etti

Uyuşturucu madde bağımlısı olmasına sebep olan ve madde satın aldığı arkadaşının 'Sicilin temiz. Bin gün bile hapis yatmasının' diyerek cesaretlendirip kötü yola ittiği arkadaşı cezaevine girdi. Altındağ Kale Mahallesi'ndeki evine gitmek üzereyken elindeki telefonu bıçak zoruyla gasp edilen genç kız neye uğradığını şaşırdı.

SENİ KESERİM ÖLDÜRÜRÜM

Olay 22 Ocak saat 20.30 sıralarında Mazi Sokak'ta gerçekleşti. Üniversite öğrencisi Rana Y. madde bağımlısı Müjdat K., tarafından takip edilip evinin yakınlarında gaspa uğradı. Telefonunu vermemek için uzun süre uğraş veren genç kız yerde sürüklendi, vücudunda zedelenmeler oldu. Gaspçı, genç kızı "Sesini çıkarma seni öldürürüm, bağırma seni keserim, kimsenin ruhu duymaz" diyerek dakikalarca tehdit etti. Boğazına dayatılan bıçaktan korkan çaresiz kız karanlık sokakta tek başına kaldığı için daha fazla direnemedi telefonunu gaspçıya vermek zorunda kaldı. Gaspçı Müjdat K., ise telefonu alır almaz arkadaşı ile birlikte koşarak olay yerinden uzaklaştı. Gasp sırasında tartaklanan kız ağlaya ağlaya yardım istedi. Yaklaşık 5 dakika sonra genç kızın yardım çığlıklarını duyan mahalleli genç kızın yanına gelerek karakola gittiler.



ARKADAŞININ DEDİĞİ OLMADI

Olaydan sonra karakola gidip şikâyetçi olan genç kız ertesi gün telefonuna kavuştu. Gasp zanlısı Müjdat K.'nin uyuşturucu maddeyi de satın aldığı arkadaşının zorlamasıyla telefonu gasp ettiğini itiraf etti. Zanlısının iddiasına göre arkadaşının 'senin sicilin temiz, hırsızlıktan bir gün bile yatmazsın. Kızın elindeki telefonu al vermezse boğazına çakmağı daya korkudan zaten verir' dediğini söyledi. Arkadaşının sözlerini dinlediğini ve gasp ettiği telefonu ertesi gün ikinci elden mağazalarına satmak üzereyken Ankara Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı. Gaspçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.