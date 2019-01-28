Türk telekom tedirginliği atlattı

BUGÜN NELER OLDU

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören,dedi. Gören, ligdeki son 2 maçlarını kaybettiklerini hatırlatarak aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti. FORM DÜŞÜKLÜĞÜ VARDIGören, "Takımda Banvit maçının getirdiği bir tedirginlik vardı. Maçın başında oyuna girme anlamında sıkıntılar yaşadık ama ligin ikinci yarısına galibiyetle başladık" dedi. Takımın direncinden memnun olduğunu dile getiren Gören,ifadelerini kullandı.