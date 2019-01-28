Türk telekom tedirginliği atlattı

TAHINCIOĞLU Basketbol Süper Ligi'nde Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol'u yenen Türk Telekom'un başantrenörü Burak Gören, "Takımda bir tedirginlik vardı. Bunu atlatıp ikinci yarıya keyifli başlamak güzel oldu"
dedi. Gören, ligdeki son 2 maçlarını kaybettiklerini hatırlatarak aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekti. FORM DÜŞÜKLÜĞÜ VARDI
Gören, "Takımda Banvit maçının getirdiği bir tedirginlik vardı. Maçın başında oyuna girme anlamında sıkıntılar yaşadık ama ligin ikinci yarısına galibiyetle başladık" dedi. Takımın direncinden memnun olduğunu dile getiren Gören, "Bazı oyuncuların form düşüklüğü var. İlk yarıda ligde ilk 4 içinde yer aldık. Konuk ekip de zor bir süreçten geçiyor. Onlara da başarılar diliyorum"
ifadelerini kullandı.