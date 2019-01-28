Yeniçeriler 3 puanı 2 dakikada aldı

BUGÜN NELER OLDU

smanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonu ev sahibi ekipten geldi. 7. dakikada Adama Ba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi. 9. dakikada bu kez Osmanlıspor gole yaklaştı. Burhan'ın soldan ortasında Ayuk kafayı vurdu, yerden seken top auta gitti. 12. dakikada Burhan'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi. 20. dakikada Tanase, ceza sahası dışından sert bir şut attı. Karcemarskas son anda topu çıkardı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. GOLLER ART ARDA GELDİİKINCI 45 dakikaya Osmanlıspor etkili başladı. 52. dakikada Burhan'ın şutu üstten dışarı gitti.60. dakikada Ayuk'un sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.Bu golden 1 dakika sonra Osmanlıspor, farkı 2'ye çıkardı.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Osmanlıspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Başkent ekibi bu galibiyetle puanını 35'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.