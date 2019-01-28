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Yeniçeriler 3 puanı 2 dakikada aldı

1. Lig 19. hafta mücadelesinde , deplasmanda karşılaştığı Giresunspor’u mağlup ederek puanını 35’e yükseltti. Başkent ekibi, yönetimindeki yenilmezlik serisini de 8 maça çıkardı

YUNUS EMRE ÖZTAŞ Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Yeniçeriler 3 puanı 2 dakikada aldı
Osmanlıspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk tehlikeli pozisyonu ev sahibi ekipten geldi. 7. dakikada Adama Ba, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Karcemarskas topu kornere çeldi. 9. dakikada bu kez Osmanlıspor gole yaklaştı. Burhan'ın soldan ortasında Ayuk kafayı vurdu, yerden seken top auta gitti. 12. dakikada Burhan'ın sert şutunu kaleci kornere çeldi. 20. dakikada Tanase, ceza sahası dışından sert bir şut attı. Karcemarskas son anda topu çıkardı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. GOLLER ART ARDA GELDİ
İKINCI 45 dakikaya Osmanlıspor etkili başladı. 52. dakikada Burhan'ın şutu üstten dışarı gitti. 58. dakikada Giresunspor'da Berkan ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 60. dakikada Ayuk'un sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleyi bulmadı. 76. dakikada Osmanlıspor, 1-0 öne geçti. Lumanza'nın pasında savunmadan çok şık sıyrılan Sinan, düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı. Bu golden 1 dakika sonra Osmanlıspor, farkı 2'ye çıkardı. 77. dakikada Magaye'nin içeri çevirdiği topta Ayuk topa dokundu ve skoru 2-0 yaptı. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Osmanlıspor sahadan 2-0 galip ayrıldı. Başkent ekibi bu galibiyetle puanını 35'e yükselterek zirve takibini sürdürdü.
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Yeniçeriler 3 puanı 2 dakikada aldı
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