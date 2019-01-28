Yenimahalle için 220 proje

BUGÜN NELER OLDU

AltındağBelediye Başkanı ve AK Parti Yenimahalle Belediye Başkan adayı Veysel Tiryaki, "Yenimahalle için büyük projelerimiz var. Şubat ayının ilk haftası yapılması arzu edilen ve ses getireceğini düşündüğümüz tanıtımda 220 proje ile hemşehrilerimizin karşısına çıkacağız" dedi. 31 Mart yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını anlatan Tiryaki, 15 yıl boyunca Ankara'nın merkezinde tarihi öneme sahip Altındağ'da belediye başkanı olarak görev yaptığını, bu süre içinde 50 bin civarında gecekonduyu ıslah edip yeni yaşam alanları oluşturduklarını söyledi.Yenimahalle'ye yönelik Türkiye'de ses getirecek büyük projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Tiryaki, "Altındağ'da, Türkiye'nin takip ettiği çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Onun için de hep çok büyük destekle seçildik. Partimiz tarafından Altındağ'a göre biraz daha büyük olan Yenimahalle'de görev verildi. Açıkçası ismimizi duyana kadar Yenimahalle için hesabı kitabı olan insanlar değildik. 15 yıl önceki heyecan ve disiplinle Yenimahalle'deki insanlara derdimizi anlatıyoruz. Bizi tanıyan herkesin bize oyunu vereceğini ümit ediyorum. Altındağ ile ilgili 15 yıllık bir geçmişimiz ve 'Veysel Tiryaki' imajımız var. Başarılı olacağımızı düşünüyorum."Yenimahalle ilçesine yönelik 220 proje hazırladıklarını açıklayan Tiryaki, şubat ayının ilk haftasında bunların tanıtımını yapacaklarını belirtti. Tiryaki, "Biz 15 yıl boyunca insanlara hayal satmadık. Elbette hayal kuruyoruz ama bunlar gerçekleşebilecek işler ve Altındağ bunun örneğidir. Yenimahalle için büyük projelerimiz var" dedi.