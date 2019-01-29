Amatör kafa profesyonel ruh

İki yıl önce ekonomik nedenler yüzünden kapanmak üzere olan Ankara'nın 45 yıllık köklü ve güzide takımı Kavaklıderespor Kulübü'ne o sahip çıktı. Yıllardır futbol oynamış, kulüplerde yöneticilik yapmış 41 yaşındaki iş adamı, amatör takımı vizyonuyla zirveye taşımaya devam ediyor. Her yaş grubuyla liglere katılan Cürebal, oyuncular maçlara rahat gelip gidebilsinler diye takıma tam konforlu otobüs tahsis etti. Formasından, kramponuna, çorabından, eşorfmanına kadar 11 takımın ihtiyaçlarını eksiksiz gideren ve oyuncuların aileleriyle de yakından ilgilenen başkan tesisleşme için ciddi çalışmalar içerisinde olduklarını ifade etti. Kulüp, 2018-19 yılı süre içerisinde U-9 ligi dâhil olmak üzere tüm kategorilerde üst seviyeye gelen yeşil-siyahlılar, 9 yaştan A takıma kadar her yaş grubu için takım kurarak Türkiye şampiyonalarında ciddi başarılar elde etti. Cüberal, 12 yaşında futbol oynamaya başladı. 18 yıllık futbol hayatını 30 yaşında sonlandırdı.



FUTBOL HAYALİ GERÇEK OLMADI

Futbola gönül veren 41 yaşındaki Cürebal, 18 yıla yakın bir futbol geçmişinden sonra futbolda istediği noktaya gelemeyince iş hayatına atıldı. İş hayatındaki planlarını hedeflediğinden daha kısa sürede elde etti. 2009- 2010 yıllarında Orduspor'da, 2010-2011 yıllarında ise Ünyespor'da yöneticilik, başkanlık görevlerini üstlenen 2016 yılında kapanacak denilen Kavaklıdere Spor Kulübü'nün başına geçen Cürebal, süreci şöyle anlattı: "İş hayatının yanı sıra sporun hayatımızda olması gerektiğini düşündük. Bir hayal kurduk. İlerleyen yıllarda bir takım alalım, bu takımı Gençlerbirliği kültürüyle donatalım, altyapısı bu ülkenin çocuklarından oluşan hiçbir yabancıyı oynatmadan alalım, büyütelim Süper Lig'e kadar çıkalım.



2016'DA BAŞKAN SEÇILDI

Bir dostumuzun vesilesiyle Kavaklıderespor Kulübü gündeme geldi. İstediğimiz hedeflere ulaşabileceğimiz, kulüp kültürünün bize uygun olması dolayısıyla 2016 yılının aralık ayında başkan olduk. Eğitim yuvası haline getirerek bu çocuklara dokunalım istedim. Ekonomik durumlardan dolayı kapanmak üzereydi. Tesis yoktu, sporcu yok denecek kadar azdı."