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bez torba dağıttı

AYKUT GÖREN
AYKUT GÖREN Ankara Başkent Haberleri
Giriş Tarihi: 29.1.2019
Ayhan Yılmaz bez torba dağıttı
AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz 31 Mart günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimler için çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'nin katılımı ile projelerini Pursaklar halkına açıklayan Yılmaz, ilçeyi sokak sokak gezmeyi de sürdürüyor. Ayhan Yılmaz son olarak ilçedeki pazar alanlarını gezerek vatandaşlarla kucaklaştı. Yılmaz ayrıca pazarları gezerken alışveriş yapanlara bez torba hediye etti.
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Ayhan Yılmaz bez torba dağıttı
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