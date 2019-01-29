Hurda araç toplamada başkent rekoru

BUGÜN NELER OLDU

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 16 yaş ile 1998 model arası araçlar ve 1997 model ile daha eski taşıtları hurda olarak teslim almaya devam ediyor. Hurda araç teslim süresinin 31 Aralık'a kadar uzatılmasının ardından başvuru sayında artış yaşanıyor. Eski teknoloji ile üretilmiş olan ve çevre kirliliği başta olmak üzere trafik akışı, yakıt tasarrufu gibi birçok konuda dezavantajı bulunan araçların toplanması konusunda destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesi , başkentteki hurda araçları topluyor. 2018 yılı itibariyle teslim alınan araç sayısı bin 277'ye ulaştı.