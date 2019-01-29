‘İnsana değer verildiği için bu kulüpteyiz’

BUGÜN NELER OLDU

KÖKCÜ ailesi adına konuşan baba İsa Kökcü, "Kulüp olarak bir sporcuya bir insana nasıl değer verildiğini gördüğümüz için KAVAKLIDERE kulübümüzü tercih ettim. Bizim gördüğümüz samimiyet topluma iyi insan ahlaklı bir sporcu yetiştirmeyi amaç edinen güzel insanlardan oluşan topluluğa ne kadar teşekkür etsek azdır bizim en büyük gayemiz topluma faydalı ve hayırlı bireyler yetiştirmek bunu da kulübümüz bize sunuyor. Özellikle de milli duygularımızın millilik duruşunu benimsediğini görüyoruz. Doğru adımların atıldığı ve doğru insanlar tarafından yönetilen kulübümüz emin adımlarla ilerleyerek üst liglere çıkacağından eminiz ülkemizin saygın kulüplerinden biri olacağına eminiz" dedi.