Mart ayında temel atılacak

BUGÜN NELER OLDU

Hayalındekı projeleri gerçekleştirdiğini söyleyen Cürebal, "İlk 5 yıllık projelerimin içerisinde amacım bütün kategorilerde liglere katılmak ve akademi ligleri ayarında bir altyapı modeli oluşturmaktı. Gençlerbirliği'ni örnek alarak, Ankara'nın değerli çocuklarına değer veren, kendi yapısını oluşturan, kendi değerleriyle belli bir başarıyı yakalayan bir kulüp olmak istedik. O doğrultuda ilerliyoruz" diye konuştu. Tesisleşme ilgili büyük mücadeleler verdiğini söyleyen Cürebal, "Aşağı yukarı 9 aylık ciddi bir çalışmanın sonucunda imza aşamasına geldik. İnşallah önümüzdeki dönemde Kavaklıdere Spor Kulübü kendi tesislerinde antrenmanlarını yapacak, kendi tesislerinde yatacak. Mart ayında temelini atacağız. Eğitim yuvası haline getirdiğimiz kulübümüz kendi tesislerinde çalışma imkânı bulacak" dedi.