Müzik söyleyişi

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Çığdemım Derneği, 'Barok ve Klasik Dönem Müzik Sanatı' konulu müzik söyleşisi düzenledi. Akşamın konuğu Prof. Dr. Belir Tecimer her iki dönem müziği ile ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Hasam Alemlioğlu yan flütü ile bu dönemlerin müziğinden örnekler sergiledi. Söyleşiye Barok dönem müziği ile başlayan Tecimer, görkem ve şatafatıyla tanınan Barok dönemi müziğinin amacının sarayda soyluları eğlendirmek olduğunu vurguladı. Tecimer, mehter müziğinin batıda beğenildiğini, etkilerinin Mozart gibi bestecilerde de görüldüğünü ifade etti.