Ocakta doğanlar doğum günlerini birlikte kutladı

BUGÜN NELER OLDU

KeçıörenBelediye Başkanı Mustafa Ak, gelenekselleşen doğum günü kutlamaları kapsamında ocakta doğan personellerin doğum gününü kutladı. En genç personellerden Hasan Yaman, en yaşlı personellerden Mustafa Karagöz ve en çok hizmet veren personellerden Ayfer Eroğlu ile pasta kesen Ak; birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı. Doğum günü etkinliğinde Ak'la pasta kesen personeller sürpriz doğum günü için teşekkürlerini iletti. Hasan Yaman, "Bizi onurlandıran ve değerli hissettiren başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. Başkan Ak, birlikte çalışma anlayışını kuvvetlendirmeyi amaçlayan programda personellere hediyelerini vedi.