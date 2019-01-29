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‘önce iyi insan olacak, sonra ıyı futbolcu’

Giriş Tarihi: 29.1.2019
‘önce iyi insan olacak, sonra ıyı futbolcu’
UZUN ailesi adına konuşan baba Mustafa Uzun, "Oğlum Yağız Uzun (2000 doğumlu) Kavaklıdere kulübünde U19 ve A takımlarında futbol oynamakta. Ankara bölgesinde yaptığım araştırmalarda oğlumun futbol ve eğitim gelişim sürecine en fazla katkıyı sağlayabilecek bir kulüp arayışında iken Kavaklıderespor Kulübü ile yollarımız kesişti. Kavaklıdere Spor Kulübünde çocuklar önce iyi bir insan olmaları yönünde telkin ediliyor daha sonra kişisel yeteneklerini iş disiplinlerini sağlamaya yönelik eğitimlere tabi tutuluyor. Bu kulüpte her aile her futbolcuya evladı gözüyle bakıyor hatalarını düzeltmeleri, başarılarını sindirmeleri ve artırmaları için destek veriyor. Bu ortamda çocukların kişisel gelişimlerine çok fazla katkı sağladığı kanaatindeyim" diye konuştu.
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‘önce iyi insan olacak, sonra ıyı futbolcu’
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