‘seçimimizde başkan büyük etken oldu’

BUGÜN NELER OLDU

KILINÇ ailesi adına konuşan anne Seynur Kılınç, "Kavaklıdere Spor'un mazisi, geleceğe dönük vizyonu, çocuklarımıza bir aile şefkati ile yaklaşan, onları koruyup kollayan, değerli olduklarını hissettiren başkanımız Fatih Curebal ve Derya Hanım bu kulübü seçmemize en büyük etken olmuşlardır. Ayrıca hocalarımıza sizin vasıtanızla ayrı ayrı teşekkür ederiz Beklentilerimizin çok daha üzerinde imkân sağlıyor. Saygılı, özverili, sabırlı birey yetiştirmemize büyük katkı sağlıyor. Fatih başkanımız bizim yerimize her şeyi o kadar detaylı düşünüyor ki bize fırsat bırakmıyor. Gelecekte çocuklarımız ve kulübümüz çok güzel günler görecek. Yeşil Kara Sevda Burası Ankara" diye konuştu.