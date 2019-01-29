Şehidin hayali gerçek oldu

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İstanbul'da2016' da düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit düşen Polis Memuru Emrah Pekdoğan'ın fotoğraf sergisi hayalini ailesi gerçekleştirdi. Kırıkkale'de bir alışveriş merkezinde Şehit Emrah Pekdoğan'ın kadrajından çekilen fotoğrafları sergilendi. İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından yapılan duanın ardından, serginin açılış kurdelesi kesildi. Eşi Canan Sezer ile sergiye gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, "Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Sergiye İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Kırıkkale Şube Başkanı Rıfat Öcal ile şehit aileleri gaziler ve davetliler katıldı.