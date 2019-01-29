Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Zehir tacirlerine ansızın gece baskını

tacirlerine ansızın gece baskını

Giriş Tarihi: 29.1.2019
Zehir tacirlerine ansızın gece baskını
Altındağ'da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı. Altındağ Gültepe Mahallesi'ndeki bir gecekonduda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, gecekonduyu izlemeye aldı. Eve operasyon düzenleyen ekipler, içeride bulunan R.S, M.S, K.S, H.S, E.B, S.Ü, Ş.Ö ve A.B'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada satışa hazır halde paketlenmiş 50 gram uyuşturucu, iki uzun namlulu silah ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Zehir tacirlerine ansızın gece baskını
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN