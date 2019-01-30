Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Çekilin çocuklar ameliyata gidiyor

Çekilin çocuklar ameliyata gidiyor

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Çekilin çocuklar ameliyata gidiyor
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukların, ameliyata sedye ile götürülmesi sürecinde yaşadıkları endişelerin en aza indirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında hastaneye 1 akülü oyuncak araba alındı. Çocuklar, ameliyata bu oyuncak araç ile götürülmeye başlandı. Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Çelik, uygulama öncesinde ailelerin çocuklarını ağlayarak ameliyathaneye uğurladığını söyledi. Kulağından ameliyat olan Habibe Ünalan'ın annesi Döndü Ünalan, uygulamadan memnun olduklarını belirtti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çekilin çocuklar ameliyata gidiyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN