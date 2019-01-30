Çekilin çocuklar ameliyata gidiyor

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AnkaraEğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocukların, ameliyata sedye ile götürülmesi sürecinde yaşadıkları endişelerin en aza indirilmesi amacıyla yeni bir uygulama başlatıldı. Uygulama kapsamında hastaneye 1 akülü oyuncak araba alındı. Çocuklar, ameliyata bu oyuncak araç ile götürülmeye başlandı. Hastanenin Kulak Burun Boğaz Kliniği İdari Sorumlusu Prof. Dr. Hatice Çelik, uygulama öncesinde ailelerin çocuklarını ağlayarak ameliyathaneye uğurladığını söyledi. Kulağından ameliyat olan Habibe Ünalan'ın annesi Döndü Ünalan, uygulamadan memnun olduklarını belirtti.