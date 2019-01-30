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El Kabir özür dilemek istemiyor

Giriş Tarihi: 30.1.2019
EL Kabir'in takımdan özür dilemek istemediğini söyleyen Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, "Onu iyi tanıyanlardan birisiyim, Gençlerbirliği'ne de getiren benim. Bizzat kendisini kulübe çağırdım, konuşmak istedim. 'Antrenmanlara çıkacaksın ama kulüpten özür dilemen lazım' dedim. Kendisi de 'Ben özür dilemem, antrenmanlara çıkarım ama maça çıkmak istemiyorum. Kendime kulüp bulmak istiyorum' dedi. İzin kağıdı isteyerek burada kalmak istemediğini söylemiş. Kulüp bulması için 3 gün izin verilmiş" diye konuştu.
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El Kabir özür dilemek istemiyor
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