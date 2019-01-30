Gençler, Eskişehir’e hazırlanıyor

BUGÜN NELER OLDU

YAKLAŞIK iki saat süren antrenman ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunu ile başladı. Ardından pas koordinasyon ve gol çalışması yapan futbolcular günü dar alanda yapılan çift kale maç ile tamamladı. Başkent ekibinde yeni transfer Engin Bekdemir antrenman öncesinde laktat testinden geçerken, daha sonra takımla birlikte çalışmalara katıldı. Bu arada deplasmanda Altınordu'ya konuk olan Gençlerbirliği U19 takımı haftayı önemli bir galibiyetle kapattı. Aykın Demir yönetimindeki Gençlerbirliği U19, geçtiğimiz yılın Türkiye şampiyonu Altınordu U19 takımını İbrahim Karadavut ve Kadir Karakaş'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Kendi sahasında uzun süredir yenilmeme serisi bulunan Altınordu bu mağlubiyetle bu sezonki üçüncü mağlubiyetini almış oldu. Gençlerbirliği bu galibiyetle puanını 29'a yükseltti.