Hindistan’dan Gandi yemeği: Khichadi

BUGÜN NELER OLDU

Hındıstan'ın Ankara Büyükelçisi Bhattacharyya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Hint kültürüne ait vegan ve vejetaryen yemeklerin tanıtıldığı etkinliğe yabancı diplomatik misyon şefleri, Ankara'daki Hint topluluğu üyeleri ve konuklar katıldı. Büyükelçi Bhattacharyya, burada yaptığı açıklamada, "Son derece özel bir etkinliğimiz var çünkü bugünkü Gandhi mönüsü. Diğer bir deyişle tüm yemekler vejetaryen çünkü Mahatma Gandi vejetaryendi" dedi. Bhattacharyya, İstanbul ve Kapadokya gibi bazı yerlerde olduğu gibi Ankara'da da gerçek bir Hint restoranı olmasını istediğini belirterek, aslında Türklerin Hint mutfağına büyük ilgi gösterdiklerini söyledi. Yemekleri hazırlayan Hint şef Rakesh Singh da pirinç ve mercimekten yapılan, kimyon, köri, biber ve yağla tatlandırılan "Khichadi" isimli yemeği hem Gandhi'nin hem de Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin çok sevdiğini anlattı.