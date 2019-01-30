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Hırsızlar nefes kesen operasyonla yakalandı

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Hırsızlar nefes kesen operasyonla yakalandı
Altındağ Zübeyde Hanım Caddesi'nde hırsızlık yapmak için sıhhi tesisat firması deposuna giren 3 şüpheli, polis tarafından suçüstü yakalandı. Mahalle sakinleri, caddedeki sıhhi tesisat firmasına ait depoya giren 3 kişiyi görünce polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Altındağ Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ile gece bekçileri, deponun etrafını sardı. İçeride el fenerleri ile arama yapan polisler, şüphelilerden Serkan Y. ve Ramazan T.'yi tezgahın altında saklanırken buldu. 2 şüpheli, kelepçelenip gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Hırsızlar nefes kesen operasyonla yakalandı
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