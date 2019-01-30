Kaçak hafriyata uydu takibi

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AnkaraBüyükşehir Belediyesi, kaçak hafriyat toprağı ve inşaat yıkıntı dökümleriyle etkin mücadelesini sürdürüyor. Başkentte bu tip atıkları taşıyan araçlara kaçak ve izinsiz dökümlerin engellenmesi amacıyla GPS sistemi yerleştirildi. Büyükşehir Belediyesi verilerine göre GPS sistemi sayesinde kaçak dökümlerde büyük azalma sağladığı görüldü. Gerçekleştirilen denetimlerle kaçak dökümün her gün azaldığını belirten yetkililer, geçen yıl 244 aracın parka çekildiğini ve 497 bin 488 TL peşin para cezası uygulandığı bilgisini verdiler.