Mansur’un kıyağına şehr-i osman gazi

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın Beypazarı Belediye Başkanı olduğu dönemde FETÖ'cü bir eğitim kurumuna 928 dönüm araziyi metrekaresi 17 kuruştan sattığını iddia etmişti. Gökçek, "Mansur Yavaş, özel eğitim kurumu yapılacağını söyleyerek FETÖ'cülere Arsa tahsis etti. Arsanın metrekaresini 17 kuruşa veriyor. Bizim belediye başkanımız geldi, arsayı geri aldı. Mansur Yavaş ayrıca kapatılan dershanelerin öğretmenleriyle etüt merkezi kurmayı düşündü. Ankaralılar Mansur Yavaş'a oy verecekse FETÖ'ye destek oyu olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

DAVA AÇILDI GERİ ALINDI

Mansur Yavaş'ın metrekaresini 17 kuruşa sattığı arazi açılan davaların ardından tekrar Beypazarı Belediyesi'ne kazandırıldı. İlk olarak FETÖ'ye tahsis edilen dev arazinin imar planı Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın da girişimleriyle belediye meclisinde eğitim alanından belediye hizmet alanına çevrildi. Daha sonra FETÖ'cülerden geri alınan 928 dönümlük araziye Osmanlı kültürünün yaşatıldığı Şehr-i Osman Gazi kurulmasına karar verildi. Ankara'nın turizm kenti olan Beypazarı'na kurulacak dev şehirle Osmanlı kültürü gelecek nesillere de aktarılmış olacak.



CEVAP GELMEDİ

BEYPAZARI'NA giriş yolunun hemen üzerinde 33 köy ve yaklaşık 500 haneden oluşacak olan Şehri Osman Gazi'de 3 bin kişinin ikamet etmesi hedefleniyor. Öte yandan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, metrekaresi 17 kuruştan satılan 928 dönümlük araziyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmaması dikkat çekti.