Milletin oyu üzerinde nasıl pazarlık edersiniz?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Başka partiler pazarlıklar ediyorlar. Pazarlık bozuluyor, liderler devreye giriyor, olmadı restler çekiliyor, iki şehir oraya veriliyor, üç şehir buradan alınıyor. Bu milletin oyu cebinizde mi sizin? Milletin oyu ve iradesi üzerinde nasıl pazarlık edersiniz siz? Ne yazık ki bu çirkin pazarlıkları da gördük" dedi.

AYAŞ SKM AÇILIŞI YAPILDI

AK Partili Mehmet Özhaseki, partisinin Ayaş Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı. Özhaseki'ye MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da eşlik etti. Partililere hitap eden Özhaseki, "Geçmişte medyanın, para babalarının, eli silahlı grupların iş başına getirdiği adamları gördük, hepsi de iş başına gelince dönüp onlara hizmet ettiler. Biz milletin içinden çıkan insanlar olarak başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sizlerin desteğinizle iş başına geldik. Hamdolsun ki yaptığımız her işi sizin için, size dönük yapıyoruz. Bir tek borcumuz var, önce Allah'a sonra size" diye konuştu.

'FİTNE- SAÇMA DİYECEĞİZ'

ÖZHASEKI, AK Parti'nin kurulduktan sonra kısa sürede iktidara gelmesiyle dünyada ilk olduğuna dikkat çekti ve MHP ile beraber hareket edeceklerini anımsatarak, "Herkes ölçülü olacak. Fitne fücur ortamı doğuracak adamlar çıktığında anında kulağından çekeceğiz, 'Fitne- saçma' diyeceğiz. Bazen kötü bir söz getirirler. Kim ki o fitne ateşine odun taşıyorsa, 'Git kardeşim' diyeceğiz, 'ya ıslah ol, gönlünü aç sevgi dol, yoksa git başımızdan' diyeceğiz" dedi.