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’dan vatandaşlara ziyaret

Giriş Tarihi: 30.1.2019
Murat Ercan’dan vatandaşlara ziyaret
Sıncan Belediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Yerel seçime ilişkin Sincanlıların görüşlerini dinleyen Başkan Ercan, pazarı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Ercan, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Sincan Polis Merkezini ziyaret etti. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güngörmüşler Konağı ile Hayme Ana Hanımlar Konağında vatandaşlarla bir araya gelen Ercan, gönül belediyeciliği ve şeffaf yönetim anlayışı ile belediye hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.
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Murat Ercan’dan vatandaşlara ziyaret
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