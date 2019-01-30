Murat Ercan’dan vatandaşlara ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

SıncanBelediye Başkanı Murat Ercan, esnaf ve vatandaş ziyaretlerine devam ediyor. Yerel seçime ilişkin Sincanlıların görüşlerini dinleyen Başkan Ercan, pazarı ziyaret etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Ercan, alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ettikten sonra Sincan Polis Merkezini ziyaret etti. Kurtdereli Mehmet Pehlivan Güngörmüşler Konağı ile Hayme Ana Hanımlar Konağında vatandaşlarla bir araya gelen Ercan, gönül belediyeciliği ve şeffaf yönetim anlayışı ile belediye hizmetlerini ilçenin her noktasına ulaştırmak için çalıştıklarını kaydetti.