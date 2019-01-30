Nazlıcan yürüsün

Ordu'da, öz annesi terk ettikten sonra bakıcılığını üstlenen Gülsüm Büyükaslan'ın evlat edindiği bedensel engelli Nazlıcan Büyükaslan, Ankara'da tedavi görmeye başladı. Nazlıcan'ın yürüyebilmesi için ilk ameliyatı geçtiğimiz aylarda gerçekleştirildi şimdi sol ayağından ameliyat olacak. Ordu'dan Ankara'ya gelen aile misafirhanede yer olmadığı için otelde kalıyor. Her geldiklerinde yaklaşık 20-25 gün Ankara'da durduklarını ifade eden Büyükaslan ailesi kaldıkları otelin Nazlıcan için hijyenik olmadığını, otelden hastaneye gidip gelirken zorlandıklarını söyledi.

TEK İSTEKLERİ NAZLICAN'IN YÜRÜMESİ

44 yaşındaki Gülsüm Büyükaslan 2014'ten bu yana bakıcılığını yaptığı Nazlıcan'a anne oldu. Büyükaslan ailesi Nazlıcan'ın öz ailesinin yapmadığını yaparak Türkiye'nin takdirini kazandı. Nazlıcan'ın tedavisi için arabasını satan baba İmdat Büyükaslan sürekli hastaneye gitmek için izin aldığı işinden çıkmak zorunda kaldı. Ömürlerini Nazlıcan'ın atacağı bir adım için harcamaya razı olan Büyükaslan ailesinin tek hayali Nazlıcan'ın kimseye muhtaç olmadan yürüyüp konuşup kendi yemeğini yiyebilmesi. Nazlıcan ve Büyükaslan ailesinin hikayesi kaymakamlık ve valiliğin kulağına gitti ailenin hastaneye geliş gidiş masrafı devlet tarafından karşılanıyor. İş sadece geliş gidiş ile bitmiyor tedavi için Ankara'ya gelen ailenin kalacak yeri yok. Hastanenin misafirhanesinde yer olmadığı için otelde kalmak zorunda olan aile Nazlıcan açısından hijyen olmayan otelden çıkmak istiyor. Bütçeleri daha iyi yere gitmeye elverişli olamayan aile hayırseverlerin yardımını bekliyor.



NE BİZ ONSUZ NE DE O BİZSİZ YAPAMAZ

Nazlıcan'a gözü gibi bakan ve aynında bir an olsun ayrılmayan abla Başak Nur Büyükaslan, "Nazlıcan ile aynı kandan olmasak da can kardeşim parçamız oldu. Birbirimize çok alıştık ne o bizsiz ne de biz onsuz yapamıyoruz. Annemi görmese hemen kapılara vuruyor anne, anne aç diyor" diye konuştu.



MAMA MASASI VE AKÜLÜ ARABA LAZIM

GÜLSÜM Büyükaslan, " Nazlıcan'ın en büyük ilacı sevgi. O gerçek ilgi ve sevgiyi anlıyor. İlgilenmesek bu kadar gelişmezdi doktorlar yaşamaz diyorlardı ama şimdi onun gelişimine inanamıyorlar. Çiğneme yoktu duyma, konuşma görme yoktu sadece nefes alıyordu. Biz şimdi onun yürümesini istiyoruz. Bazı şeylere ne yazık ki maddi açıdan gücümüz yetmiyor. Doktor dik oturup yemek yemesini tavsiye ediyor. Nazlıcan gibi çocuklar da hayata tutunsun istiyoruz. Ne akülü arabası var ne de mama masası bu ihtiyaçlarının giderilmesi için hayırseverlere sesleniyoruz. Şimdi 25-30 kilo kucakta yaşıyoruz ama ilerde ne olacağı belli değil, ameliyat sonrası yürüyüp yürüyemeyeceği de belli değil" dedi.