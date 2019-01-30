Ödüller sahibini buldu

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Lıseçağındaki gençlerde obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen N-Obezite Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018-1 Özel Çağrı kapsamında desteklenen, Ankara Altındağ Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından yürütülen N-Obezite Sosyal Sorumluluk Proje Yarışmasında ödüller sahiplerine verildi. Lise çağındaki gençlerde obezite ile mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan projeye 22 farklı şehirden 60 okul katıldı. Ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Danışmanı Dr. Adem Çilek ve Onkolog Dr. Yavuz Dizdar katıldı. Okul Müdürü Nazan Şener yaptığı açılış konuşmasında projenin öneminden ve okulun bu yönde yaptığı çalışmalardan bahsetti. Ödül alan öğrencilerin sunumundan sonra sahneye çıkan Dizdar, salonu dolduran yaklaşık 300 öğrenci ve öğretmene sunum yaptı ve soruları cevapladı. Dizdar sunumda sağlıklı beslenmenin önemi üzerinde durdu ve gençlere kariyer tavsiyelerinden bahsetti. Yarışmada Ankara Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi birincilik, Tokat Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi ikincilik, Burdur Şehit Hakan Aktürk Özel Eğitim Meslek Okulu ise üçüncülük ödülünün sahibi oldu. Birinci olan takıma 2 bin TL, ikinci olan takıma bin 500 TL, üçüncü olan takıma bin TL değerinde hediye çeki verildi.