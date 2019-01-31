4 ayda 150 bin liralık vurgun yaptılar

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Hırsızlıkyapmadık ilçe bırakmayan ve son 4 ayda vatandaşı yaklaşık 150 bin lira değerinde zarara uğratan hırsız kardeşler yakalandı. Ankara Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince U.K., ile K.K., kardeşlerin en son 21 ayrı hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. 30 bin lira para 90 bin lira değerinde ziynet eşyası, 3 laptop ve cep telefonu çalınması olaylarını incelemeye alan ekipler olayları U.K., K.K., kardeşler ile A.D., B.İ.B., B.G., A.A. zanlıların yaptığı belirlendi. B.İ.B., B.G., A.A., serbest bırakıldı. Sabıkaları bir hayli kabarık olan şüphelilerden hırsız kardeşler U.K., ile K.K., tutuklandı.