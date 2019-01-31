ATO kuaförlerinden vefa ziyareti

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Seyranbağları Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi. Komite üyelerinin huzurevi sakinlerine kişisel bakım yaptığı ziyarette Baran da huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet edip karanfil dağıttı. Toplumların gelişmesinde yaşlıların bilgi birikimi ve deneyimleriyle önemli bir yeri olduğunu kaydeden Baran, "Büyüklerimizi ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almaya geldik. Onlarla sohbet etmek, onları mutlu etmek, mutluluklarını görmek çok güzel. Huzurevlerini ziyaret etmek için bayramları ya da özel günleri beklemeye gerek yok" dedi.