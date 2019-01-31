Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > ATO kuaförlerinden vefa ziyareti

kuaförlerinden vefa ziyareti

Giriş Tarihi: 31.1.2019
ATO kuaförlerinden vefa ziyareti
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi üyeleriyle birlikte Seyranbağları Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyareti 43 No'lu Kuaför ve Güzellik Salonları Meslek Komitesi'nin sosyal sorumluluk projesi kapsamında gerçekleştirildi. Komite üyelerinin huzurevi sakinlerine kişisel bakım yaptığı ziyarette Baran da huzurevi sakinleriyle tek tek sohbet edip karanfil dağıttı. Toplumların gelişmesinde yaşlıların bilgi birikimi ve deneyimleriyle önemli bir yeri olduğunu kaydeden Baran, "Büyüklerimizi ziyaret etmek ve onların hayır dualarını almaya geldik. Onlarla sohbet etmek, onları mutlu etmek, mutluluklarını görmek çok güzel. Huzurevlerini ziyaret etmek için bayramları ya da özel günleri beklemeye gerek yok" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ATO kuaförlerinden vefa ziyareti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN