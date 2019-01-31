Karşıdan gelen araca çarptı, kanala düştü

Kırıkkale-Kırşehir karayolunda seyir halindeki bir otomobil, karşı yoldan gelen araca çarpması sonucu takla atarak su kanalına düştü. Araçların hurdaya döndüğü kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir karayolu üzerindeki Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edip Akgün idaresindeki otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı yoldan gelen Ahmet Şimşek'in kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle taklalar atan otomobil su kanalına düştü. Hurdaya dönen araçların içindeki 4 kişi yaralandı.