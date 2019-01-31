Özhaseki’ye dev destek

Ankara'dakı 10 federasyon ve 186 dernek Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde yaptıkları açıklamayla 31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi destekleyeceklerini açıkladı. Ankara'daki 186 dernek ve 10 federasyonun başkan ve temsilcileri, "Ankara Sivil Toplum Buluşmaları" kapsamında Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde gerçekleştirilen toplantıda bir araya geldi.

31 MART ÇOK ÖNEMLI

Çeşitli sivil toplum kuruluşları adına ortak açıklamada bulunan Konyalı Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Erkoç, "Terör olayları, dünyanın birçok yerinde yaşanan kargaşa ve küresel olayların etkisi altında gerçekleşecek 31 Mart seçimleri oldukça önemlidir" şeklinde konuştu. Erkoç, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi sonrasında yapılacak ilk seçim olma özelliğini taşıyan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin bu anlamda da önemli olduğunu vurgulayarak, federasyon ve dernek başkanları olarak yerel seçimlere katılacak siyasi partilerin büyükşehir belediye başkan adaylarını değerlendirdiklerini ifade etti.