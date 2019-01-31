Siteler’den Karapürçek’e

BUGÜN NELER OLDU

KeçıörenMetrosu'nun Dışkapı İstasyonu üzerinden Siteler'e tramvay yapacaklarını söyleyen Özhaseki, "Raylı sistem ağının da buraya bağlanması lazım. Şu anda Kızılay AKM arası bağlanmak üzere. AKM'den devam eden hatta Dışkapı'dan dönüş verildiğinde 3-4 kilometre mesafeyle Siteler'e ulaşılabiliyor. İsterseniz Karapürçek'e kadar da uzatabilirsiniz. Şimdi bu hat üzerinde çalışılıyor. Dışkapı'dan buraya bir kulp verebilmek mümkün. İki üç sene içinde bunu yaptığımızda burası mobilyanın merkezi olur. Herkes işlerini de geliştirir. Esnafımızın iş durgunluğu da gider, çalışanların yüzü de güler"