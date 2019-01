Yenimahalle iyiyi daha güzeli hak ediyor

kurumlarımızın görüş ve taleplerini dinliyoruz. Yenimahalle'nin ihtiyacı olan her şeyi tespit ediyoruz. Gönülden gönüle köprü kuruyoruz. Yenimahalleli kardeşlerim en iyi hizmeti hak ediyor. Belediyecilik tecrübemizi, dinamizmimizi, hiç tükenmeyen heyecanımızı, vizyonumuzu ve farkımızı seçimden sonra yapacağımız işlerle görecekler" şeklinde konuştu.



CUMHUR İTTİFAKI SEÇİMDEN SONRA DA SÜRECEK

Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere genel merkez ve il teşkilatının desteğini çok yakından hissettiğini ifade eden Tiryaki, Yenimahalle teşkilatına ise ayrı bir parantez açtı. AK Parti Yenimahalle İlçe teşkilatının, kadın kollarının, gençlik kollarının seçim kampanyasındaki çalışmalarına dikkat çeken Tiryaki, "İlçe teşkilatımızdaki bu heyecan ve inanmışlık ve birlikte oluşturduğumuz sinerji bizi başarıya götürecek. Birbirimize kenetlendik" dedi.Tiryaki, Cumhur İttifakının sadece seçimlere özgü olmadığını, seçimden sonra da devam edeceğini kaydederek, "Yenimahalle'de Cumhur İttifakı olarak birbirimize kenetlendik. Cumhur ittifakını seçim pazarlığı olarak görmüyoruz. Son 5-6 yılda ülkemizin önünü kesmek için oynanan oyunlara karşı birlikte verdiğimiz mücadele, tarihi öneme sahip. Bu seçimde de bir gelecek mücadelesi veriyoruz. Türkiye'nin, geleceği için bir karar verilecek. Uygulayacağımız projeler ve yatırımlarla Yenimahalle'nin 100 yıl sonrasını planlıyoruz"diye konuştu.



EHİL ELLERDEKİ ŞEHİRLERDE MUTLU İNSANLAR VARDIR

AK Parti'nin yerel yönetimlerdeki başarısının altında, şehri imar ederken gönülleri imar eden anlayışla hizmet vermesinin yattığına işaret eden Tiryaki, şunları söyledi: "Kent yönetimleri ehil ve gönüllere dokunmayı bilen ellere emanet edilirse başarı gelir. AK Parti belediyeciliğinin başarısı da buradan gelir. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi "Yönettiği şehrin halkıyla beraber olmayan, gönülleri fethetmeyen, aşkla, adaletle, akılla çalışmayan bir belediye başkanı bir eliyle yapıp diğer eliyle yıkan kişi gibidir. Ne kadar çok çalışmış olursa olsun döneminin sonunda geride sadece enkaz bırakır" Tevazu, samimiyet ve gayretle yürümek, şehri imar ederken, gönülleri de imar etmek, kalplerde iz bırakmak bizim belediyecilik felsefemiz oldu. İnsan odaklı belediyecilik, ruhu olan şehirler, bizim işimiz. Şunu da belirtmekte fayda var, sadece iyi insan olmak, iyi bir belediye başkanı olmaya yetmez. Belediyecilikte uzmanlaşmak çok önemli. Eğitim, tecrübe, dünyayı tanımak çok önemli. İmarı, mimariyi, şehirciliği bilmek çok önemli. Yönettiğiniz kenti sokak sokak da bilseniz, bu özellikler sizde yoksa, o kenti geleceğe taşımanız mümkün olmaz. Toplumla kaynaşmayı bilen, dinamik, vizyon sahibi insanlar, yerel yönetimlerde fark oluşturur. Belirli bir süre için seçildiğinden zamanı, kaynakları, yatırımları, parayı, belediye personelini çok iyi yöneten yöneticiler başarılı olur. Bu özelliklere sahip olmayanlardan başarı beklemek doğru değil. Tesadüfen başarı olmaz. İnancımızda emaneti ehline vermek, kim iyi yapıyorsa ona vermek gerekir. Yenimahalle'de en iyi hizmeti kimin yapacağına vatandaş karar verecek. Tüm samimiyetimle şunu söylüyorum, Yenimahalle için, Yenimahalle'nin geleceği için en iyi hizmeti kim yapacaksa, Allah ona nasip etsin"



YENİMAHALLE'YE KİMLİĞİNİ KAZANDIRACAĞIZ

YENIMAHALLE'DE birlikte çok güzel günler göreceğiz. Her vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğu bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Cumhur İttifakı ile birlikte yeni bir Yenimahalle inşa edeceğiz. Cumhur ittifakı, sadece iki parti liderinin el sıkışması ile oluşmuş bir ittifak değil, 15 Temmuz gecesi Türkiye'nin bekası için sokağa çıkan vatanseverlerin oluşturduğu bir ittifaktır. Allah kısmet ederse Yenimahalle'de galip gelirsek, seçimlerden sonra da bu ittifakımızın süreceğini herkes görecek. Bununla birlikte bizim gönlümüz de, kapımız da bize oy veren vermeyen herkese açık olacaktır. Yenimahalle'niAn tamamına hizmet götüreceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim yöneticilik anlayışımızda ayrımcılık yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır. Ruhu olan, kimlikli bir şehrin hikayesini ellerimizle şekillendireceğiz. Yenimahalle'ye kaybettiği kimliğini yeniden kazandıracağız."



YENİMAHALLE'NİN YENİLENMEYE İHTİYACI VAR

Yenımahalle'ye yönelik Türkiye'de ses getirecek büyük projeler üzerinde çalıştıklarını aktaran Başkan Adayı Tiryaki, "Biz 15 yıl boyunca insanlara hayal satmadık. Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir şeyin sözünü vermedik. Altındağ'da gerçekleştirdiklerimiz, uyguladığımız projeler, bunun örneği aslında. Farklı kültürlerin ve inançların birleştiği Yenimahalle son yıllarda, hızla büyümüş, tüm güzellikleri ile birlikte bazı sıkıntılarını da çoğaltmıştır. Artık yeni bir bakış açısıyla ilçeye bakmanın, yeni bir dönüşümün vakti gelmiştir. Yeni nesil belediyecilik anlayışına ihtiyaç var. Bunun en büyük delili 15 yıllık Altındağ Belediyesi yönetimidir. Herkesin belediye başkanı olacağız. Herkese eşit ve en iyi hizmeti sunacağız. Çocuklarımız, gençlerimiz ve geleceğimiz için, Yenimahalle'yi Yenimahallelilerle birlikte daha güzel hale getirmek için tüm samimi niyetlerimizle yola çıktık. 15 yıldır her zaman odağımızda insan vardı, yine merkezimizde insan olacak. Yenimahalle'nin yenilenmeye ve yeni bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var. Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken Yenimahalle'nin de kentler arasındaki yarışta çok daha önlerde olması lazım. Ben, el birliği ile bunu başarabileceğimize inanıyorum" dedi.



ESNAFIMIZIN HEP YANINDA OLACAĞIZ

"YENIMAHALLE'DE esnaflarımızla güzel bir diyalog kuracağız. Bunun temellerini şimdiden atmaya başladık zaten. Belediye olarak her zaman esnafımızın yanında olacağız, önlerini açacağız. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz. Esnaf kardeşlerimize her türlü kolaylığı sağlayacağız. Dertlerini dinleyeceğiz, dertlerine derman olacak projeler geliştireceğiz. Sanayi ve ticaretin gelişmesi için üstümüze düşenden fazlasını hayata geçireceğiz. İstihdam sağlayacak projeler hazırlayacağız"



7 FARKLI KATEGORİDE 200 PROJEYLE GELİYORUZ

"YENIMAHALLE için çok özel bir çalışma yaptık. Belediyecilik konusunda işin ehliyiz. Yenimahalle için de dersimizi çalıştık ve 7 farklı kategoride 200'den fazla proje hazırladık. Bunlardan bazıları Türkiye'de ilk olacak projeler. Önümüzdeki günlerde bu projelerimizi Yenimahalle'ye sunacağız. Şubat ayı içinde tüm projelerimizi Yenimahallelilere anlatacağız. Şu anda ekibimizle Yenimahalle'de ev ev, esnaf esnaf geziyoruz. Şubat ayında da Yenimahalle sakinlerinin kapılarını tekrar çalacağız ve projelerimizi anlattığımız kitapçığımızı ileteceğiz. Çok ses getirecek, yerel yönetimlerde birikimimizi yansıttığımız çok özel projeler hazırladık. 240 dönüm bir alan üzerinde, yaşlı yaşam evi, kadın sığınma evi, kadın dayanışma, engelliler ve bağımlılıkla mücadele merkezleri gibi dezavantajlı grupları da içerisinde barındıracak 'Yenimahalle Toplum Merkezi' ilk etapta hayata geçireceğimiz çalışmalardan sadece bir tanesi. Yapacağımızı vaat ettiğimiz her şey için en büyük referansımız Altındağ'dır. Biz orada imkansız gibi gözükenleri başardık. Borçsuz, kendi kaynaklarıyla ayakta durabilen, bütçesinin yarısını halka yatırıma harcayan bir belediye oluşturduk."



GÜÇLÜ KADIN, GÜÇLÜ ŞEHİR DEMEK

"YENIMAHALLE'DE önceliğimiz yine kadınlar olacak. Kadına yapılan yatırım aslında geleceğe yapılan yatırım demek, evlatlarımıza yapılan yatırım demek. Altındağ'da en büyük dönüşümü kadınlar sayesinde gerçekleştirdik. Altındağ'ın 24 mahallesine Birleşmiş Milletler tarafından 'Dünya'ya örnek proje' seçilen 24 tane kadın eğitim kültür merkezi kazandırdık. Şimdi bu kültür merkezleri 60 bin kadına hizmet veriyor. Kadın eğitim kültür merkezlerimizde verdiğimiz meslek edindirme kursları ile Altındağlı kadınlar hobilerini üretime dönüştürdü. Altındağlı kadınlar aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayarak, başarı öyküleriyle Türkiye'deki diğer kadınlara da örnek oldu. Yenimahalle de, kadınların hayatın her alanında söz sahibi olabileceği 'kadın dostu bir ilçe' olacak. Altındağ'daki büyük değişim ve dönüşüm için yola çıktığımızda 'ne olacaksa kadınların öncülüğünde olacak' demiştik. Şimdi aynı şeyi Yenimahalle için söylüyorum. En büyük değişim ve dönüşümü birlikte omuz omuza gerçekleştireceğiz. Her zaman kadına değer veren belediyecilik anlayışını benimsedik. Yenimahalle'yi de bu şekilde yöneteceğiz. Bir kentte kadınların hayal kurabileceği, farklı bakış açılarıyla düşüncelerini geliştirip, ifade edebileceği imkanlar sunmazsanız gerçekleştirdiğiniz dönüşüm sadece beton yığınlarından ibaret olur. Güçlü kadın, güçlü şehir demek"



BELEDİYEDE ÇALIŞAN HİÇ KİMSE KAYGI DUYMASIN

TIRYAKI, son dönemlerde belediyede çalışanlarında bilinçli olarak kaygı ve korku yaymaya çalışanlar olduğunun altını çizerek, Yenimahalle Belediyesi çalışanlarına şöyle seslendi: "Biz Allah'tan korkarız. Kimsenin ekmeği ile oynamayız. Ekmek bizim için çok kutsal. Kimse işten çıkarılmayacak. Çalışan, üreten herkes bizim için çok değerli. Herkes gözümüzde eşittir. Yenimahalle'de dürüstlüğün, kalkınmanın, kardeşliğin, yeniliğin tarafı olacağız. Şahıslarla uğraşmak bize yakışmaz. Büyük projeler, büyük işler için geliyoruz. Bu ilçedeki büyük değişimi oluştururken belediye ekibi ile el ele, gönül gönüle çalışacağız. Kimsenin korkmasına, kaygı duymasına gerek yok. Farkındayız adaylığımız açıklandığı günden bu yana birilerini çok rahatsız ettik. Onlar ki ortalığı karıştırmak için bazı asılsız iddialar yayıyor. Biz ekip çalışmasına inanan insanlarız. El birliği ile yeniliklerin öncüsü olacağız. Yenimahalle için heyecanımız da, hayallerimiz de, hedeflerimiz de çok büyük. Bu yeni hikâyede her çalışanın rolü büyük olacak. Şehrimizi geliştirirken belediyemizi de ekonomik olarak güçlendireceğiz. Güçlü belediye iyi hizmet demek. Mutlu çalışanlar, mutlu bir şehir demek.



HAYALİMDEKİ YENİMAHALLE

YENIMAHALLELILERE, "Haydi Yenimahalle, sıra sende! Sen daha iyiyi, daha güzeli hak ediyorsun. Hadi birlikte yeni bir hikaye yazalım; bu hikayenin sonu güzel olacak" diye seslenen Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, hayalindeki Yenimahalle'yi de şöyle tarif etti: "Herkesin eşit şartlara sahip olduğu, modern yaşam alanlarıyla donatılmış, çocukların kaliteli eğitimle buluştuğu, gençlerin geleceğe umutla baktığı, kadınların huzur bulduğu, yeni iş imkanlarının geliştirildiği, Avrupa kentleri ile yarışan bir Yenimahalle için hayal kuruyorum"



YENİMAHALLELİ BİZİMLE HAYAL KURACAK

"YENIMAHALLELI yeniden hayal kuracak, geleceği için heyecan duyacak ve Avrupa standartlarında bir ilçe haline gelecek" sözleriyle Yenimahalle'de büyük bir değişim ve dönüşüm için harekete geçtiklerini vurgulayan Tiryaki, şunlara dikkat çekti: "15 yıllık tecrübemizi cebimize, hizmet sevdamızı gönlümüze koyarak büyük bir heyecanla Yenimahalle'ye geldik, Hayalleri olan, hedefleri olan bir Yenimahalle için hazırız. Ankara'da ve Türkiye'de 'Şimdi Yenilenme Zamanı, Şimdi Yenimahalle Zamanı' sloganıyla başlattığımız kampanya ile de herkesin dikkatini çektik. İlk günkü aşkla, büyük bir heyecan ve disiplinle, Yenimahalle'deki tüm kesimlere ulaşıyoruz. Yenimahalle'nin gerçekten bir yenilenmeye ihtiyacı var. Biz kaderine terk edilmiş bir ilçede, insanların gelecekten umudunu kestiği Altındağ'da, insanlara yeniden hayal kurdurduk. Kurulan hayallerin gerçeğe dönüştüğünü gösterdik. Burada da bunu başaracağız. Yenimahalle, dünya tarafından tanınacak"



DOLAMBAÇLI YOLLARA GİRENLERDEN HİÇ OLMADIM

ALTINDAĞ'DA her kesimden oy aldığına vurgu yapan Tiryaki, bakış açısını ise şu sözlerle aktardı:"Yenimahalleli dostlarımız, bizi Altındağ'daki yakınlarına, tanıdıklarına sorsunlar. Biz, Altındağ'da CHP'den de MHP'den de oy alarak seçildik. Seçildiğimiz gün parti rozetini çıkararak, Türk bayrağı rozetimizle halkın karşısında olduk. Seçimi kazanmak uğruna ben kimseye yalan söylemem, kimseye yapamayacağım işin sözünü vermem, adaletten ayrılmam, kimsenin hakkını yemem, yedirmem. Beni tanıyanlar bilir. Seçim kazanmak uğruna, dolambaçlı yollara girenlerden hiç olmadım. Doğruluktan ayrılmaktansa, seçim kaybetmeyi tercih ederim. Seçim kazandığımızda şımarmayacak, kaybettiğimizde ise üzülmeyecek kadar aklımız başında. Bugünlere onurumuzla, şerefimizle geldik, bundan sonra da onurumuzla yaşayacağız. Allah bizim için en güzelini yazmıştır. Buna tüm kalbimle inanıyorum."Altındağ'da 'altın bir dönem'e imza atan, uyguladığı projelerle yerel yönetimlere örnek bir belediyecilik modeli geliştiren, Cumhur ittifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki, Yenimahalle'de de yeni bir başarı hikâyesi yazmaya hazırlanıyor. Aday tanıtım toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sahnede uzun süre konuşması ile dikkat çeken Tiryaki, o anları "Cumhurbaşkanımıza söz verdim; ilk günkü heyecanımızla çok çalışacağız ve Yenimahalle'yi hayırlısı ile kazanacağız" sözleriyle anlattı. "Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle adayı olmanın sorumluluğu büyük. Bu ittifak Türkiye'nin bekası için, geleceği için çok önemli" diyen Veysel Tiryaki, "Yenimahalle'de Cumhur İttifakı'nda her iki partinin de ciddi oy oranı var. İnşallah diğer seçimlerde başka taraflara kayan insanlarımızı birleştireceğiz, derleyip toparlayarak bu seçimlerden zaferle çıkacağız. Ve yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Buna inancım tam. Adaylığım açıklandığı andan itibaren, Yenimahalle ilçe teşkilatımızla birlikte bir an bile durmadık, nefes almadan toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya, gönüllere değmeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın, esnaflarımızın, odalarımızın, tüm