Badmintoncular, İran için kampa girdi

BADMINTON Milli Takımı, İran'da düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren turnuva öncesi Ankara'da kampa girdi. Badminton milli sporcuları, 4-7 Şubat tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'daki Uluslararası Challenge Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Milliler, bu turnuvanın çalışmalarına Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez, "Sporcularımızın performansı her gün yükseliyor. İnşallah Türk badmintonu İran'da da yükselişe devam edecek. Hedefimiz, badmintonda üç kategoride de olimpiyatlara katılmak ve derece yapmak"
ifadelerini kullandı. Federasyon başkanı Murat Özmekik ise milli takıma güvendiğini belirterek, sporculara başarılar diledi. Turnuvada Türkiye'yi Neslihan Yiğit, Özge Bayrak, Aliye Demirbağ, Nazlıcan İnci, Bengisu Erçetin, Muhammed Ali Kurt, Emre Lale, Büşra Ünlü, Yazgan Çalışır, Serhat Salım, Serdar Koca, Emre Sönmez ve Semih Baha Başakın
temsil edecek.