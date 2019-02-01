Badmintoncular, İran için kampa girdi

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BADMINTON Milli Takımı, İran'da düzenlenecek olimpiyatlara katılım puanı veren turnuva öncesi Ankara'da kampa girdi. Badminton milli sporcuları, 4-7 Şubat tarihlerinde İran'ın başkenti Tahran'daki Uluslararası Challenge Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek. Milliler, bu turnuvanın çalışmalarına Türkiye Badminton Federasyonu Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde başladı. Badminton Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez,ifadelerini kullandı. Federasyon başkanı Murat Özmekik ise milli takıma güvendiğini belirterek, sporculara başarılar diledi. Turnuvada Türkiye'yitemsil edecek.