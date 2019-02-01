Cumhur İttifakı’yla destan yazacağız

BUGÜN NELER OLDU

İttifakı Yenimahalle Belediye Başkan Adayı Veysel Tiryaki'ye Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) tam destek. Seçim çalışmalarına hız kesmeden devam eden Veysel Tiryaki, MHP Yenimahalle ilçe teşkilatı ve üyeleri ile buluştu. Toplantıya MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, İl Başkan Yardımcısı Soner Cengiz, Yenimahalle İlçe Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Yenimahalle İlçe Başkanı Süleyman İnceöz ile yüzlerce partili katıldı. Toplantıda "Cumhur İttifakı olarak Yenimahalle'de yeni bir başarı hikayesine imza atacağız" diyerek söze başlayan Tiryaki, "Cumhur İttifakı ile birlikte yeni bir Yenimahalle inşa edeceğiz. Allah kısmet ederse Yenimahalle'de galip gelirsek, seçimlerden sonra da bu ittifakımızın süreceğini herkes görecek. Cumhur İttifakı'nın Yenimahalle adayı olmanın sorumluluğu büyük. Hepiniz Yenimahalle'ye gönül vermiş insanlarsınız. Yenimahalle için duyduğum heyecanı ve çalışma azmimi sizlerle paylaşmak isterim. Büyük bir inançla, hep birlikte 'şimdi yenilenme zamanı' dedik. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi olarak el ele verdik. Bu seçimde Türkiye'nin bekası için oy vereceğiz" dedi. MHPGenel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ise "Çinçin, Hamamönü, Hamamarkası gibi yerler metruk binalarla doluydu. Sıradan birisi buraları yıkar ve betonlaştırırdı. Veysel Tiryaki ile o bölgeler cazibe merkezi haline geldi. Biz Yenimahalleliler olarak Hamamönü'ne gezmeye gidiyoruz. Ama Yenimahalle'de bir cazibe merkezi yok. Veysel Tiryaki'nin bilgi birikimi, donanımı, vizyonu dünyaya bakış açısı ortada" ifadelerini kullandı.