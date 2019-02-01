Engelli babanın mücadelesi

2 yaşındaki Eren Kaya Arslan yaklaşık 20 yıl önce Mersin'de inşaatta çalışırken elektrik çarpması sonucu sağ kolunu ve sol bacağını kaybetti. 5 yaşındaki lösemi hastası oğlunu tedavi ettirmek için Ankara'ya geldi. 2007 yılında oğlunu kaybetti. 15 yıldır Ankara'da ikamet ettiğini söyleyen Arslan ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için işportacılık yapmaya başladı. Haftanın 3 günü Kızılay Atatürk Bulvarı Kök Çarşısı'nda, diğer 3 günü Sıhhıye Dil Tarih Coğrafya Fakültesi önünde kırtasiye malzemeleri, ayakkabı boyası, kâğıt peçete, yara bandı ve kitap satarak geçimini sürdürmeye çalışıyor. Maddi sıkıntılar yaşadığını ve evini geçindiremeyecek duruma geldiğini söyleyen Arslan, "Hayatımın en güzel döneminde engelliler camiasına katıldım. 20 yaşında kolumu ve bacağımı kaybettim. O zamana kadar engellilerin çektiği zorluklardan habersizdim. Ben de engelli olunca çektikleri zorlukları gördüm. Benim Adana'dan Ankara'ya gelme sebebim çocuğumdur. Onun tedavi sürecinde yaşadığımız mağduriyetlerden dolayı gelmek zorunda kaldık. 2007'de onu kaybettik. Maddi sıkıntı içindeydim, çocuğumun tedavisi pahalı olduğu için bende ailemi alıp Ankara'ya geldim ve hayatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

ONURLU BİR ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUM

"Engelli ve engelli aileler camiasına katıldım" diyen Arslan, "Onları daha iyi anlamaya başladım. Çok zorlu bir hayat mücadelesi içerisindeyiz. Ailemi ayakta tutmaya çalışıyorum. Yaşam geçmiş yıllara nazaran çok zorluyor bizi. 4 çocuğum var. En büyük çocuğum şuan üniversiteye gidiyor. Diğer çocuklarımda ortaokul ve ilkokula gidiyorlar" dedi. "Kiramızı veremeyecek duruma geldik" diyen Arslan, "Hayatı kendim ve ailem adına zorlukları göğüsleyerek onurlu bir şekilde çocuklarımın nafakasını kazanmaya çalışıyorum. Fiziksel durumumu duygu sömürüsü haline getirip insanları kandırmıyorum. Farklı bir şekilde beklenti içerisine girmiyorum" ifadelerini kullandı.

1 ŞUBAT 2019 CUMA SABAH ANKARA - BAŞKENT'İN GÜÇLÜ SESİ

0312-583 50 19 0312-473 98 60 sabahankara@sabah.com.tr Editör: Aykut GÖREN - Tasarım: Gizem YAZMACI Uzaklaştırılınca intihara kalkıştı ANKARA'DA, eşinin şikayeti üzerine 'evden uzaklaştırma' cezası verilen F.K., adliye önünde bıçağı boğazına dayayarak, kararı veren savcı ile görüşmek istediğini söyledi. Polis ekipleri, F.K.'yi ikna etmek için uğraşırken, olay yerine müzakereci çağrıldı. Ancak, müzakereci olay yerine gelmeden polis, savcıyla görüştürme sözü verdiği F.K.'yi ikna etti. Elindeki bıçak alınan F.K., ifade için adliyedeki polis merkezine götürüldü.

ENGELLİ BABANIN MÜCADELESİ

Elektrik çarpması sonucu bir kolunu ve bir bacağını kaybeden Eren Kaya Arslan, işportacılık yaparak hem ailesini geçindiriyor hem de üniversitede çocuk okutuyor

'ÇOCUĞUMA BURS VERECEK BİR HAYIRSEVER ARIYORUM'

"DILENCILIK yapmıyorum" diyen Arslan, "Devlet büyüklerime sesleniyorum. Ben şu an çocuğuma burs verecek birilerini arıyorum" diye konuştu. Kaldıkları evden çıkartıldıklarını söyleyen Arslan, "Küçük oğlum Baran, ilkokul 3. sınıfa gidiyor. Epilepsi hastası. Özel eğitim rehabilitasyon merkezine gidiyor. 2 sene öncesine kadar gecekonduda oturuyorduk. Kiramız 150 liraydı. Yıkım kararı alınmış. 2 gün kala evi boşaltmak zorunda kaldık. Demirlibahçe Mahallesi'ne geldik. 800 TL'ye ev tutmak zorunda kaldık. Burada doğru düzgün iş yok. Ben dilencilik yapmıyorum, bağırmıyorum da... Kitabımı okuyor, ürünlerimi satmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.