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Eski başkanlara ziyaretler sürüyor

Giriş Tarihi: 1.2.2019
Eski başkanlara ziyaretler sürüyor
Cumhur İttifakı ve MHP Gölbaşı Belediye Başkan adayı Ramazan Şimşek, geçmişte ilçeye hizmet eden belediye başkanlarını ziyaretleri kapsamında eski Belediye Başkanlarından Erdal Eren ve Cevdet Kara ile görüştü. Şimşek, eski başkanların yanı sıra Gölbaşı'na emek verenleri tecrübelerinden faydalanmak adına ziyaret etmeye gayret gösterdiğini söyledi. Ramazan Şimşek, "31 Mart mahalli seçimleri öncesinde Gölbaşımıza hizmet verenlere vefa ziyaretlerimizi sürdürüyoruz. Bu görüşmelerde kendilerinin tecrübelerinden faydalanmak adına istişarede bulunduk. Her şey şüphesiz mutlu bir Gölbaşı için diyoruz" ifadelerini kullandı.
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Eski başkanlara ziyaretler sürüyor
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