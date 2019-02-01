G.Birliği’ne 2 takviye

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SPOR Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan savunma oyucusu Barış Başdaş'ı ve Ankaragücü'nden ayrılan sağ bek Erdem Özgenç'i kadrosuna kattı. Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, 29 yaşındaki savunma oyuncusu Barış Başdaş'ın sezon sonuna kadar kiralandığını söyledi. Aachen altyapısında yetişen Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor formalarını giydi. Ankaragücü'nden ayrılan sağ bek Erdem Özgenç'te başkent ekibi ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Ankaragücü forması ile Süper Lig'de 15 maça çıktı.