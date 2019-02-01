Halkbank’tan Avrupa zaferi

HALKBANK hızlı başladığı maçın ilk setinde rakibinin oyun kurmasına izin vermedi. Başkent ekibi etkili hücum ve iyi blokla seti 25-12 kazandı. İkinci sette başa baş bir mücadele vardı. Toparlanan Frankfurt, Halkbank'a direndi. Son iki sayıdaki basit hataları değerlendirerek 23-25'le eşitliği sağladı: 1-1. Üçüncü sette rakibinin 3 sayılık fark yapmasına reaksiyon gösteren Ankara temsilcisi, etkili servisler atamasa da blok üstünlüğü ile 13-11'de iki sayılık farkı yakaladı.

TECRÜBELİ ELLER DEVREYE GİRDİ

Zorlu geçen sette su kez hata yapmayan Başkentliler, 25-22 ile 2-1 öne geçti. 4. setin karakteristiği de önceki iki set gibiydi. Ev sahibi takım gücünü sahaya yansıttı. Frankfurt puan almak için savaştı. Bunda da bir ölçüde başarılı oldu. Buna karşılık Halkbank'ın tecrübeli elleri yeteneklerini sahaya yansıttı. Faik Samed'in servis turunda avantajı yakaladı. Seti 25-21 alan başkentliler maçtan 3-1 galip ayrıldı.