Havacılıkta hedef bir üst lige çıkmak

ATO Başkanı Gürsel Baran, OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği'nin (OSSA) 5. Olağan Genel Kurul toplantısının açılışına katılarak bir konuşma yaptı. Türkiye'nin savunma sanayi birikimine her gün yeni artılar koyan bir ülke olduğunu kaydeden Baran, ülkemizin savunma sanayinde dışa bağlılığın yüzde 80'lerden yüzde 35'lere düştüğünü hatırlattı. Uluslararası arenada, ülkelerin ekonomik ve siyasi gücünü belirleyen unsurların başında savunma sanayi yer aldığını kaydeden Baran, " Savunma sanayi alanında gücünüz yoksa istemediğiniz durumlarla karşılaşabiliyorsunuz. Nitekim 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye bu tabloyu yaşamıştı. Savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılama konusunda kendi kendine yetemeyen bir ülkenin "bağımsız"lığından bahsetmek de mümkün değil" dedi.

RAKAMLARA YANSIDI

Ankara'nın sektörden birçok firmaya ev sahipliği yaptığını hatırlatan Baran, bu durumun başkentin ihracat rakamlarına yansıttığını aktardı. Baran, 2017 yılında Ankara'dan 748 milyon dolar olan başkentin savunma ve havacılık ihracatının 2018 yılında 969 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Başkan Gürsel Baran, "Ankara yalnızca devlet yönetiminin değil, savunma sanayinin de başkenti olduğunu ispatladı. Özellikle son 10 yılda yerli teknolojiyle üretim için altyapı çalışmalarına hız ve ağırlık verildi. Savunma sanayimiz, millileşme çalışmaları çerçevesinde kendi uydusunu, insansız hava aracını, eğitim uçağını, helikopterini, piyade tüfeğini, muharebe gemisini, zırhlı aracını, füze ve roket sistemlerini üretiyor. Savunma sanayinde ihracatta dünya pazarında ilk 10 ülke arasına girmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Sektörün 2023 hedefi savunma ve havacılık sanayiinde üst lige çıkmak ve 25 milyar dolarlık ihracata ulaşmak" diye konuştu.